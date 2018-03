Martinho da Vila, Emicida e Cidade Negra fazem show eclético no Palco Sunset

Lucas Nobile – O Estado de S.Paulo

Martinho da Vila, Cidade Negra e o rapper Emicida fizeram um show bastante democrático na tarde desta sexta-feira, 30, no Palco Sunset da Cidade do Rock, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Misturando pop, samba e rap, a apresentação heterogênea animou a plateia majoritariamente flamenguista presente no Festival.

Esta foi a segunda fez que o samba deu às caras na Cidade do Rock, a primeira foi ontem com a mistura de Diogo Nogueira e o Baile do Simonal. As mais de 50 mil estavam desconfiadas com a mescla do estilos, mas todos acabaram se entregando à aura musical envolvente.

Pouco conhecido pelos cariocas, Emicida se destacou pelo seu free style, marca registrada do artista em São Paulo, e ganhou a simpatia do público no Rio de Janeiro.

Martinho da Vila cantou grandes clássicos como Madalena, Canta, Canta e Casa de Bamba. Os clássicos do Cidade Negra ficaram por conta de Girassol, A Estrada e Onde Você Mora.

Veja o setlist:

Oi Compadre

Pensamento

Onde você mora

Firmamento

Samba dos Ancestrais / Som Africano

Quarta-feira

A Estrada

Disritmia

O Amor Da Gente

Casa de Bamba

A Sombra da Maldade

Viva

O Pequeno Burguês

Canta Canta

Girassol

O Erê

Madalena do Jucu

Kizomba