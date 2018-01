Maroon 5 toca de surpresa no metrô de Nova York, disfarçados de músicos de rua

Uma parte do Maroon 5 e o apresentador Jimmy Fallon se disfarçaram de músicos de rua e tocaram, de surpresa, numa estação de metrô de Nova York. O quadro do The Tonight Show foi ao ar nesta terça-feira, 22. Veja:

A banda tocou um trecho de Crazy Little Thing Called Love, do Queen, e Sugar, do próprio Maroon 5. Uma pequena multidão se agrupa para ver o show.

Na metade de novembro, Jimmy Fallon voltou a gravar o Tonight Show após uma semana de reprises na rede de TV estadunidense NBC. As filmagens haviam sido suspensas depois da morte de Gloria Fallon, mãe do apresentador. Gloria tinha 68 anos e faleceu no sábado, dia 4, em Nova York.

A expectativa era alta para o novo álbum do Maroon 5, sexto disco de estúdio de Adam Levine e sua trupe, que foi lançado na sexta-feira, 3 de novembro. Mas o que se vê em Red Pill Blues é justamente uma fórmula “batida e desgastada” – leia aqui uma análise.