O Maroon 5 divulgou Cold (Feat. Future), sua nova música de trabalho em parceria com o rapper Future. O vídeo da canção já foi gravado e deverá ser lançado ainda nesta semana. A faixa fará parte do próximo álbum da banda de Adam Levine, ainda sem data para ser lançado. A banda norte-americana é uma das atrações do Rock in Rio deste ano. Eles se apresentam no dia dia 16 de setembro.

