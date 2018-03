Maroon 5 tira o fôlego do publico feminino no Rock in Rio

O Maroon 5 abriu sua apresentação no Rock in Rio deste sábado com a canção que atualmente lidera a parada da Billboard e que já é sucesso no Brasil e em boa parte do mundo, Moves Like Jagger.

Mas eles não erraram escolhendo gastar seu hit mais recente logo assim no começo do espetáculo. Quase todas as canções seguintes foram cantadas pela plateia, especialmente a feminina.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre um refrão e outro de Harder to Breathe, Makes Me Wonder e This Love gritos histéricos das garotas eram dirigidos ao vocalista, Adam Levine, na Cidade do Rock.

No bis, She Will Be Loved foi dedicada por Levine às “lindas e incríveis mulheres brasileiras”. Vai ter muita garota que não vai conseguir dormir hoje.





Setlist do show:

Moves Like Jagger

Harder to Breathe

Sunday Morning

If I Never See Your Face Again

Misery

Makes Me Wonder

The Sun

Won’t Go Home Without You

Wake Up Call

Stutter

This Love

Hands All Over

She Will Be Loved