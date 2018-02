Maroon 5 divulga clipe de ‘Sugar’ com ‘invasão de casamentos’

O novo clipe do Maroon 5 começa com os caras da banda entrando em carros estilosos num dia mega ensolarado de Los Angeles, e o vocalista Adam Levine diz: “É 6 de dezembro de 2014, nós vamos dirigir por LA e pegar todo casamento que for possível”. E aí começa o novo single Sugar, do álbum V, mais recente da banda, lançado em setembro do ano passado. O vídeo viralizou e em pouco mais de um dia já tem mais de 13 milhões de visualizações no Youtube. Veja:

Na quinta-feira, 15, Levine foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original por Lost Stars, para o filme Begin Again. Ouça: