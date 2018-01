Maroon 5 anuncia segundo show em São Paulo em março de 2016

O Maroon 5 fará um segundo show em São Paulo em 17 de março de 2016. A banda já havia anunciado uma apresentação na cidade para o dia 19, com ingressos esgotados. Além da capital paulista, o grupo também passará pelas cidades de Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Os ingressos para o show extra do dia 17, no Allianz Parque, serão vendidos a partir da próxima quarta-feira (16), no site Ticketsforfun.com.br.





A banda tocará as músicas do disco V, o quinto da carreira e que inclui sucessos como Maps, Animals, Sugar, This Love, She Will Be Loved e Moves Like Jagger. Os ingressos custam entre R$ 100 (meia-entrada) e R$ 650. O primeiro show do Maroon 5 no Brasil será em Porto Alegre, no dia 9 de março do ano que vem. Seguirá por Belo Horizonte (11/03), Salvador (13/03), Fortaleza (16/03), São Paulo (17 e 19/03) e Rio de Janeiro (20/03).

