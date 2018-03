Marion Cotillard dá à luz uma menina

A atriz francesa Marion Cotillard, de 41 anos, deu à luz a uma menina nos últimos dias, de acordo com a revista People.

Cotillard anunciou em setembro do ano passado que estava grávida do seu segundo filho com o ator e diretor Guillaume Canet, 43. Os dois já são pais de um garoto de cinco anos.

A atriz, vencedora do Oscar em 2008 por Piaf: Um Hino Ao Amor, iniciou o relacionamento com Canet em 2007, mas os dois já se conheciam desde o set de Amor ou Consequência (2003), que estrelaram juntos.

“Muitos anos atrás eu conheci o homem da minha vida, pai do meu filho e do bebê que estamos esperando”, escreveu a atriz no Instagram ao anunciar a segunda gravidez. “Ele é meu amor, meu melhor amigo e o único que eu preciso”, completou.

O próximo trabalho de Marion nos cinemas é justamente uma nova parceria com o marido, que dirige e estrela ao lado dela Rock’n Roll, uma comédia em que os dois vivem uma versão satírica deles próprios.