Mariah Carey confirma shows no Brasil, em novembro

Uma das divas do pop, Mariah Carey confirma shows no Brasil, que integram a turnê mundial do álbum The Sweet Sweet Fantasy. Para as apresentações aqui, a cantora avisa que terá surpresa, um convidado especial a cada dia, mas não revelou nomes.

A passagem pelo País começará por São Paulo, em 1º de novembro, no Allianz Parque, depois chegará em Curitiba, no dia 4 de novembro, na Pedreira Paulo Leminski, e chega em Porto Alegre no dia 5 de novembro no Estádio beira-rio.

Nome importante nos anos 1990, Mariah vendeu mais de 250 milhões de discos, ganhou 5 Grammy Awards, 20 World Music Awards, 13 American Music Awards e 32 Billboard Music Awards. Atualmente está em temporada com o espetáculo #1 to Infinity, em Las Vegas.

SÃO PAULO

1º de novembro, 21h

Allianz Parque. Avenida Francisco Matarazzo, 1.705

CURITIBA

4 de novembro, 21h

Pedreira Paulo Leminski. R. João Gava, 970

PORTO ALEGRE

5 de novembro, 21h

Estádio Beira-Rio. Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas