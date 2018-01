Maria Rita contrai caxumba e cancela shows em Portugal

Maria Rita cancelou os shows que faria em Portugal neste final de semana. A cantora contraiu caxumba e está em repouso absoluto por recomendação médica. A assessoria de Maria Rita publicou nesta quarta-feira, 22, um comunicado nas redes sociais da cantora, que lamenta o cancelamento dos shows. Ela participaria de um festival em Cascais, no dia 24, e se apresentaria no Convento de São Francisco, em Coimbra, no dia 25.

Devido à doença, a cantora também teve que adiar o coquetel de lançamento de seu novo álbum, O Samba em Mim, no Rio de Janeiro. O evento, marcado para o dia 28, agora será realizado em 5 de julho.

“Maria Rita foi obrigada a cancelar os shows Voz:Piano dos dias 24 e 25 de junho em Portugal, nas cidades de Cascais (durante o Festival Cascais Groove’ 16) e Coimbra (no Convento de São Francisco), respectivamente. A artista contraiu caxumba, doença potencialmente contagiosa, ficando impossibilitada de viajar e se apresentar nas datas internacionais programadas inicialmente. Por recomendação médica, Maria Rita está de repouso absoluto e lamenta profundamente não poder estar com seus fãs”, diz o comunicado.

