Marcos Mendonça é eleito presidente da Fundação Padre Anchieta

Marcos Mendonça foi eleito na manhã desta segunda-feira como presidente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV e da rádio Cultura. Ele conseguiu 35 votos – participaram 46 dos 47 membros do Conselho Curador. Houve seis votos em branco, dois nulos e três abstenções.

Eleito por três anos, Mendonça era candidato único à vaga hoje ocupada por João Sayad, cujo mandato termina no dia 10 de junho. Ele já presidiu a fundação entre os anos 2004 e 2007. Com foco na audiência da classe C e D, Mendonça pretende retomar programas como Entrelinhas. O orçamento da TV Cultura para este ano é de R$ 194,2 milhões.

O advogado Belisário Santos Júnior foi reeleito para a presidência do Conselho Curador por mais três anos.