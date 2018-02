Marco Pigossi estreia ‘O Olho Azul da Falecida’ em São Paulo nesta sexta-feira

O ator Marco Pigossi estreia O Olho Azul da Falecida, nesta sexta-feira, 09, n0 Teatro Geo, em São Paulo. O espetáculo, cujo texto é do inglês Joe Orton, conta com direção de José Henrique Moreira e tem no elenco Glaucia Rodrigues, Ednei Giovenazzi, Genezio de Barros e Hélder Agostini.

Marco participou de uma entrevista no portal estadão.com.br nesta sexta via Hangout (ferramenta de bate-papo do Google). Na conversa, o ator falou sobre seu personagem na peça e também sobre trabalhos na TV, como a recente novela Gabriela, na TV Globo.