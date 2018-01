‘Marchar ao lado de extremistas de direita e fanáticos religiosos, jamais’, diz Pitty

Pitty se manifestou sobre os recentes protestos políticos que aconteceram no País no último domingo, 15. “Pressionar qualquer governo por melhorias sim, marchar ao lado de extremistas de direita, fanáticos religiosos e saudosos da ditadura JAMÉ (sic)”, escreveu ela no Twitter.

No dia seguinte seguinte, a cantora encontrou sua conta inundada com xingamentos e comentários agressivos. “Uau. Se vocês vissem nas minhas mentions o jorro de ódio irracional desde ontem… Diálogo zero, só ofensas preconceituosas”, escreveu Pitty. “Xingamentos impublicáveis, xenofobia, machismo e ‘comunista’. E olha que eu nem defendo o PT! Essa atitude é praticamente um endosso”, complementou.