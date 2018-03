Marcelo Yuka, Karina Buhr, Cibelle e Amora Pêra abrem 2° dia de apresentações no palco Sunset

Lucas Nobile – O Estado de S.Paulo

O primeiro show do segundo dia do Rock in Rio neste sábado, 24, aconteceu novamente na palco Sunset e teve uma hora de duração. Esta, certamente, foi a atração mais ousada do Festival até agora.

Marcelo Yuka, Karina Buhr, Cibelle e Amora Pêra levantaram a plateia com o temas da carreira de cada de um dos participantes, entres eles o projeto solo de Yuka e de sua ex-banda O Rappa.

Assim como ontem, o primeiro show do palco Sunset foi extremamente prejudicado por problemas técnicos de som. Diferente da tarde de sexta-feira que registrou forte calor, o sábado começou bastante nublado no Rio. Muitos ambulantes aproveitam o tempo instável para vender capas de chuva a R$ 10 reais.