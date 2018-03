Marcelo Jeneci e Curumin abrem 2ª parte do Rock in Rio

Lucas Nobile – O Estado de S.Paulo

O reinício da quarta edição brasileira do Rock in Rio começou às 14h30 no palco Sunset com show de Marcelo Jeneci e Curumin. A dupla, acompanhada dos excelentes músicos Regis Damasceno, Lucas Martins, Laura Lavieri entre outros, fez uma bela apresentação na palco Sunset, tocando temas das carreiras de Jeneci e Curumin. A apresentação terminou pontualmente às 15h20.

A organização do Rock in Rio parece ter aprendido com os erros do fim de semana anterior e o palco Sunset teve uma equalização de som impecável, evitando, desta vez, os atrasos. O público ainda é relativamente pequeno na Cidade do Rock. Assim como no primeiro dia do Rock in Rio, o sol castiga as pessoas.

O reinício do festival também registrou, aparentemente, a menor fila. As principais atrações do dia são a cantoras Joss Stone e Ke$ha, além das banda Jamiroquai e astro Stevie Wonder.

Setlist do show

Copo d’água

Magrela fever

Do outro lado da cidade

Samba japa

Compacto

Felicidade

Mal estar card

Caixa preta

Pense duas vezes antes de esquecer

Feito para acabar