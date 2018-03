Marcelo D2 se apresenta no Palco Mundo

Lucas Nobile – O Estado de S.Paulo

Marcelo D2 foi o primeiro a se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio na noite desta sexta-feira, 30, na Cidade do Rock. Além de tocar temas do disco A procura da Batida Perfeita, D2 também lembrou grandes sucessos de sua ex-banda, o Planet Hemp. Canções como Mantenha o Respeito foram cantadas em coro.

Fernandinho Beatbox fez sons com a boca. Os barulhos foram de Michael Jackson, passando por The White Stripes, U2 e Queen. Apesar da boa apresentação de D2, o Sunset provou não ser um palco secundário. Os encontros inéditos e alta qualidade das apresentações fizeram o Palco roubar a cena no Rock in Rio 2011.

Setlist do show

Vai Vendo

A Maldição do Samba

A procura da Batida Perfeita

Gueto

Desabafo

1967

Eu tive um sonho

Pode acreditar

Oquecêqué

Profissão MC

Eu já Sabia

Mantenha o Respeito

C.B Sangue Bom

Qual é?