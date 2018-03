Mariana Belley – estadão.com.br

A jovem cantora Mallu Magalhães lançou nesta segunda-feira, 19, mais um videoclipe. A música é “Baby, I´m Sure” e foi retirada de seu último álbum, Pitanga (2011).

O trabalho foi filmado e dirigido por Marcelo Camelo, compositor e namorado da artista e mistura imagens caseiras de Mallu com cenas dos bastidores do elogiado “Velha e Louca”, primeiro clipe lançado do disco.