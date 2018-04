Maradona vai para Harvard falar sobre futebol em programa de estudos de literatura latino-americana

O craque argentino Diego Armando Maradona vai para Harvard: a célebre universidade norte-americana convidou o jogador para falar sobre futebol num programa que estuda as relações entre o esporte e a literatura.

“Estou muito encantado e agradecido pelo convite”, disse Maradona ao canal argentino TyC Sports. “Espero que possa entrar em Harvard, falar do futebol que vivi e vivo a cada dia, para que os americanos aprendam um pouco mais do jogo, agora que estão ávidos para escutar alguém que já jogou algumas vezes”, brincou.

Ele também falou que quer tirar fotos com Michael Jordan e Tiger Woods para colocar os retratos na sua casa em Dubai, de acordo com informações do jornal argentino Página12.

Maradona fez uma aparição semelhante na Universidade de Oxford, em 1995.

Em 2013, segundo o jornal britânico The Sun, Maradona teve o visto para os Estados Unidos negado pelo consulado de Dubai.