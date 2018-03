Mano Brown anuncia os primeiros shows do álbum ‘Boogie Naipe’ em São Paulo e no Rio

Os primeiros shows de Mano Brown com repertório do novo álbum Boogie Naipe estão marcados para maio: dia 12, em São Paulo, no Citibank Hall, e dia 20, no Rio de Janeiro, no Circo Voador.

A pré venda dos ingressos para o show do Citibank Hall começa no dia 22 de março, e a venda geral abre no dia 28 de março, no site t4f.com.br.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro álbum solo de Mano Brown foi lançado em dezembro de 2016, com boa acolhida crítica. Agora, Brown mostra ao vivo suas músicas ao lado do cantor Lino Krizz, e uma banda formada por sete músicos, além do DJ Dri.

“Não é um disco de todos os estilos. É um disco de funk e soul”, diz Mano Brown em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 8. “É um disco negróide, não diria resgate, pois a minha projeção é para frente. Eu uso uma química nova, uso uma mistura que já existiu e crio uma química nova. Você pega a coisa do soul, com alguma coisa de outra época com alguma coisa de agora e mistura tudo e faz uma outra música nova. Como quase tudo que existe hoje é uma mistura com alguma coisa que já existiu.”

Mano Brown continua com os Racionais MC’s, segundo a nota. “O CD Boogie Naipe é um trabalho paralelo que ele pretende conciliar com as atividades do grupo. Uma postura e comportamento natural, assim como os demais integrantes, que também atuam em outros projetos não deixando nada para trás.”