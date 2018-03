Maná enfileira sucessos na Cidade do Rock

Com a canção Lluvia al Corazón e a frase “Somos o Maná, da terra da tequila e dos mariachis”, a banda mexicana subiu ao Palco Mundo no penúltimo dia do Rock in Rio.

Formado em 1980, incialmente com o nome Green Hat e depois Sombrero Verde, o grupo trouxe um repertório com canções extraídas de vários momentos da carreira.

Em Corazón Espinado, a banda recebeu o guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura, no palco. Clavado en un Bar encerrou a apresentação do Maná que fez show redondinho com poucas surpresas.