Maná fará 4 shows no Brasil

A banda mexicana Maná virá ao Brasil no final de outubro para uma turnê por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, conforme divulgou a produtora Time For Fun nesta segunda-feira, 10. A banda apresenta o seu 10º disco, Drama y luz. Em São Paulo, o show acontecerá no Credicard Hall, no dia 26 de outubro, com ingressos variando entre R$ 80 a R$ 450.

Serviço – Maná

23/10 – Rio de Janeiro, no Citibank Hall – ingressos entre R$180 e R$ 400

26/10 – São Paulo, no Credicard Hall – ingressos entre R$ 80 e R$ 450

28/10 – Belo Horizonte, no Chevrolet Hall – ingressos entre R$ 160 a R$ 200

1º/11 – Porto Alegre, no Pepsi on Stage – ingressos entre R$ 140 a R$ 200