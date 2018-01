Mallu Magalhães pede desculpas por vídeo considerado racista

A cantora Mallu Magalhães usou as redes sociais para se expressar e pedir desculpas sobre possíveis ofensas do clipe de Você Não Presta.

“Fico muito triste em saber que o clipe da música “Você não presta” possa ter ofendido alguém. É muito decepcionante para mim que isso tenha acontecido. Gostaria de pedir desculpas a essas pessoas”, escreveu a artista no Facebook.

O clipe foi lançado na sexta, 19, e houve acusações de que o vídeo seria racista, sob a alegação de trazer bailarinos negros, em danças sensuais, que fariam apenas figuração ‘exótica’ para a cantora e compositora.

“A arte é um território muito aberto e passível de diferentes interpretações e, por mais que tentemos expressar com precisão uma ideia, acontece de alguns significados, às vezes, fugirem do nosso controle. Sei que o racismo ainda é, infelizmente, um problema estrutural e muito presente. Eu também o vejo, o rejeito e o combato”, escreveu Magalhães.

Você Não Presta faz parte do disco inédito Vem, o quarto da sua carreira solo. A cantora, que mora em Portugal, anunciou recentemente uma série de shows no Brasil. Ela se apresenta em São Paulo no dia 26 de agosto.

Veja a mensagem de Mallu Magalhães na íntegra (e os comentários dos fãs):

Veja o clipe: