‘Making a Murderer’: sobrinho de Steven Avery tem prisão revogada

Personagem importantíssimo para o desenvolvimento do caso de Steven Avery, o sobrinho dele, Brendan Dassey, teve a sua prisão revogada na tarde desta sexta-feira, 12. A informação foi divulgada por diferentes agências internacionais de notícias.

Um juiz federal norte-americano foi responsável pela decisão reverter a pena de 41 anos de prisão de Dassey por homicídio em primeiro grau, tentativa de agressão sexual em segundo grau e mutilação de cadáver

A série original do Netflix ‘Making a Murderer’, ao longo de 10 episódios, segue em forma de documentário a trajetória de Avery. Da primeira acusação, que o levou a ser condenado por 18 anos, até a o grande caso do assassinato da fotógrafa. Teresa Halbach.

Dassey tinha 16 anos quando Halbach foi assassinada e atualmente tem 29 anos. ‘Making a Murderer’ questiona, entre outros aspectos, a prisão de Dassey, já que de acordo com a série a polícia o coagiu a confessar o assassinato. O juiz de Wisconsin decidiu, nesta sexta-feira, que as confissões do então rapaz foram involuntárias.

Se a acusação decidir não apelar contra a decisão, Dassey será liberado em um prazo de 90 dias.