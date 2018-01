Madonna volta a vencer o Globo de Ouro 15 anos depois

(Madonna. Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

A cantora Madonna começou 2012 muito bem. No ano em que ela lança o 12º álbum de sua carreira e estreia como diretora, a artista levou o prêmio de melhor canção, Masterpiece, pela sua estreia em longa-metragem de ficção atrás das câmeras, W.E.

Madonna concorria com nomes fortes como Elton John e Mary J. Blige, e agradeceu o empresário Guy Oseary, que a convenceu a gravar a canção.

A cantora já havia vencido como melhor canção (You Must Love Me) e melhor atriz de comédia ou musical em 1997 por Evita.