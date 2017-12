Madonna transforma ‘The MDNA Tour’ em DVD

A cantora Madonna disse que havia dias em sua última turnê, realizada entre maio e dezembro de 2012, em que ela estava exausta, mas que decidiu se pressionar. Você não verá essas batalhas de bastidores em seu novo filme The MDNA Tour, que estreia no sábado no canal online e de TV a cabo Epix (e no dia 27 em DVD), mas verá o ícone pop de 54 anos em performances.

“Não há nada como não estar no clima durante uma turnê porque o show tem que continuar, não?”, disse a cantora na pré-estreia do filme, em Nova York. Madonna revelou um projeto secreto que fará com o fotógrafo Steven Klein e mostrou um trailer com suas bailarinas e ela sendo arrastadas pelo palco.

Com informações da AP.