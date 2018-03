Madonna leva tombo memorável; relembre outros tropeços cinematográficos

Durante sua apresentação no Brit Awards, nesta quarta-feira, 25, a cantora Madonna levou um tombo cinematográfico. Ela não foi a primeira (e nem deve ser a última) pop star a cair no palco. Confira cinco tombos históricos de cantores.

Steven Tyler

O vocalista do Aerosmith caiu em 2009, durante um show em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, e ficou semanas se recuperando

Bono Vox

Empolgado com a guitarra de The Edge, o vocalista do U2 também caiu

Caetano Veloso

Durante apresentação do show Zii e Zie em Brasília, o cantor interpretava a música Força Estranha e, ao se aproximar da ponta do palco, caiu.

Demi Lovato

A cantora já caiu tanto em shows que até uma compilação com as melhores quedas foi montada

Rihanna

Durante um show no Canadá em 2011, a cantora tropeçou e foi ao chão