Madonna lança clipe de ‘Girl Gone Wild’

Juliane Freitas

O E! Online liberou com exclusividade na noite de ontem o novo clipe da Madonna. O vídeo de Girl Gone Wild (como uma boa menina que fica “selvagem”, numa tradução livre do refrão dançante), surpreenderia os não fãs da cantora se sua fama fosse outra, mas Madonna faz jus ao título de Rainha do Pop (gostemos ou não) com um vídeo bem dirigido por Mert Alas e Marcus Piggot, sensual e com uma performance cheia de elasticidade por parte dessa senhora ‘made in 1958’ (inacreditável!!!!!).

(Eu juro que não sou fã da Madonna, mas vamos combinar… a mulher tem poder!)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja o que o blogueiro Gabriel Pinheiro escreveu sobre o novo disco da cantora.