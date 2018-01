Madonna diz que beijou Michael Jackson, faz twerking e relembra Evita em ‘Carpool Karaoke’; assista

O quadro Carpool Karaoke, do programa Late Late Show, de James Corden, foi até Nova York nesta semana para dar uma carona para ninguém menos do que Madonna. E, como sempre, a Rainha do Pop foi ótima.

A graça do quadro é colocar os convidados para cantarem as próprias músicas (às vezes, músicas dos outros também entram na jogada). Madonna cantou seus hits, dos mais antigos aos novos. E ainda fez uma interpretação de Evita Peron sem acompanhamento.

Os grandes momentos do quadro, contudo, não foram os musicais.

A figura de Madonna ainda é imprevisível. Em Bitch I’m Madonna, por exemplo, ela dançou twerking no banco do carro – sim, isso é possível, pelo visto.

Madonna ainda contou que beijou Michael Jackson. Que o Rei do Pop, muito tímido, se tranquilizou ao bebericar uma taça de chardonnay.

A cantora ainda conta que seus filhos são rebeldes e ela, em casa, é “quadrada”. “Não bebo, não fumo”, ela diz.

Assista ao vídeo no player abaixo: