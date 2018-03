Madonna comete gafe em Veneza

*update 12/09: Ainda mais ‘evil’, Madonna divulgou este vídeo no youtube sobre o episódio das hortênsias. Tão irônica:

Você não tem ideia de quantas noites eu passei sem dormir pensando em quanto eu havia te magoado. Palavras não podem expressar o quão arrependida estou de pensar que posso ter te causado tanta dor .Meu coração vai explodir de tristeza. Preciso saber a tempo de você me perdoa. Se eu pudesse, retiraria as palavras, mas não posso, então o que me resta? Fico com o fato de continuar odiando hortênsias! E para sempre vou odiá-las! É um país livre! Então F*** Eu gosto de rosas!

Madonna nunca foi muito fácil de agradar e isso não é novidade. Mas com microfone aberto em uma coletiva, isso ficou mais claro. Após receber flores de um fã durante a coletiva de divulgação de seu filme W.E. – que aliás, foi vaiado – ela soltou um “eu absolutamente odeio hortênsias” sem perceber que estava sendo ouvida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a galeria de fotos do festival

Acompanhe o blog do Zanin: Diário de Veneza