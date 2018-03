Madonna causa polêmica ao roubar beijo do rapper Drake

Madonna apareceu de surpresa e esquentou a temperatura do show do rapper Drake no festival Coachella, realizado neste domingo, 12, na cidade de Indio, na Califórnia, Estados Unidos.

A rainha do pop cantou duas de suas músicas – incluindo Human Nature – antes de se lançar sobre o rapper, que estava sentado em uma cadeira ao lado do palco, e beijá-lo na boca.

Com uma performance cheia de sensualidade, a cantora tascou um beijão na boca de Drake, deixando o público bastante animado. O rapper, no entanto, não pareceu muito entusiasmado e fez até feia após o ato.

Depois da apresentação, que encerrou o primeiro fim de semana do festival, Madonna publicou uma foto em seu Instagram com uma mensagem provocando seus críticos. “Se você não gosta de mim e continua assistindo tudo que eu faço, vadia, você é uma fã”, afirmou.

O beijo repercutiu nas redes sociais, deixando o nome de Madonna entre os termos mais buscados no Twitter.