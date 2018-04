Macaulay Culkin retoma seu personagem de ‘Esqueceram de Mim’ em nova série; veja

Todo mundo lembra de Esqueceram de Mim, o especial de Natal que elevou Macaulay Culkin ao status de superstar mirim. Todo mundo lembra que seu personagem é abandonado em casa por uma família no mínimo relapsa e no meio tempo tem que defender a casa de dois malucos que dizem a ele coisas como “eu vou arrancar as suas unhas!”.

Pois bem, todos esses problemas ficaram na cabeça do jovem Kevin McCallister (Culkin), que agora cresceu e se tornou um cara meio… maluco, como mostra o primeiro episódio da nova websérie :DRYVRS, do ator e produtor Jack Dishel.

No vídeo, Culkin divide o carro com o personagem de Dishel e relembra seus traumas de infância. “É natal, e toda sua família te esquece por uma semana em casa… E eu tenho que defendê-la de dois psicopatas, e você acha que isso é frio?!”, diz o personagem de Culkin, após levar uma reprimenda por não atender um telefonema da mãe.

O episódio então se encaminha para um final ainda mais… conturbado. Veja: