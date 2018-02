Mac DeMarco vai fazer show no Brasil em novembro

O canadense Mac DeMarco volta ao Brasil para promover seu mini-álbum Another One, lançado mundialmente em 7 de agosto. A primeira data confirmada da turnê é 21 de novembro em São Paulo, onde será atração principal do Balaclava Fest #2, na Audio Club (Av. Francisco Matarazzo, 694).

O evento contará ainda com shows das bandas Mahmed e Terno Rei, além de live sets de Séculos Apaixonados, Jovem Palerosi e Nuven. O primeiro lote de ingressos já está a venda no site Ticket 360 e na bilheteria da casa de show: R$160 (R$ 80 a meia-entrada).

Considerado um fenômeno da música alternativa contemporânea – ele tem apenas 25 anos – DeMarco compôs, tocou e produziu todas as faixas de Another One. Inclusive, na última, My House By The Water, ele dá seu endereço e convida os fãs a visitarem sua casa em Nova York.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2014, durante sua primeira passagem pelo Brasil, Mac DeMarco falou com a TV Estadão.

+ RELEMBRE: Mac DeMarco faz primeira turnê no País

Nesta turnê, ele vem acompanhado dos músicos Pierce (baixo), Andy (guitarra), Joe (bateria) e Jon (teclados).

O festival tem produção da Brain Productions e do selo paulistano Balaclava Records.