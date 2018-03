Luva branca de Michael Jackson vai a leilão nos Estados Unidos

“Por que [eu uso] apenas uma luva? É mais legal do que duas”, teria dito Michael Jackson quando perguntado os motivos para vestir apenas uma das mãos. E uma das luvas agora vai a leilão na casa Nate D Sanders, em Los Angeles, na próxima quinta-feira, 30.

Os lances começam em US$20 mil – mais baratos do que os objetos já foram no passado. Em 2009, a luva que ele usou para estrear Moonwalk foi vendida por US$ 350 mil, e em 2010 outra peça foi vendida por US$ 160 mil.

A que está sendo vendida agora foi dada por Jackson para seu amigo artista Paul Bedard, que por sua vez vendeu o objeto para uma coleção particular em 2005. Quem der o lance mais alto ainda vai levar alguns objetos que o artista fez para Michael Jackson.

Essa é a luva que estará a venda:

Uma das jaquetas que o cantor usa no clipe Bad também estará a venda no leilão, com lances a partir de US$10 mil.