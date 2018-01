Luiz Schwarcz recebe o prêmio The Lifetime Achievement 2017 na Feira de Londres

A Feira do Livro de Londres (LBF, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira, 13, Luiz Schwarcz – presidente do Grupo Companhia das Letras – como o vencedor do prêmio The Lifetime Achievement 2017. Em sua 13ª edição, a premiação já concedeu o tributo a influentes personalidades do mercado editorial internacional, como Sonny Mehta, Deborah Rogers, Antoine Gallimard, Jorge Herralde e Christopher MacLehose. Luiz Schwarcz é o primeiro latino-americano e o quarto profissional do mercado de livros de língua não inglesa a ser homenageado.

O Conselho Consultivo da LBF, representado pelo presidente David Roche, presidente não executivo e a Feira do Livro de Londres, escolheu Luiz Schwarcz a partir de uma lista de personalidades relevantes do mercado editorial internacional. O prêmio The Lifetime Achievement reconhece indivíduos que tenham prestado contribuições significativas para o mercado editorial global. Ele é concedido a publishers, agentes internacionais, editores, scouts e para todos aqueles que estejam envolvidos no mercado editorial.

A cerimônia de entrega da premiação será realizada na terça-feira, 14 de março, às 18h30 do horário de Londres em uma cerimônia fechada para convidados no centro de convenções Olympia, na capital inglesa.