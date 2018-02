Ludov toca no segundo dia de Lollapalooza

João Paulo Carvalho – O Estado de S.Paulo

Quem se deparou com a lama e o “leve” odor de esterco no primeiro dia do Lollapalooza, ontem, viu um cenário completamente diferente no início da tarde deste sábado, 30, no Jockey Club de São Paulo.

Diante de um sol discreto, mas suficiente para animar o público que sofreu bastante com a garoa do festival na sexta-feira, 29, a banda brasileira Ludov abriu de maneira suave o segundo dia do Lollapalooza, às 13h30, no palco Alternativo.

“É um prazer contar com energia de todos vocês. Pode ter certeza que dá para sentir daqui de cima”, disse a vocalista Vanessa Krongold. No repertório, músicas dos quatro álbuns de estúdio e também dos dois EPs recentes: O Paraíso (2012) e Minha Economia (2011). Sucessos como Princesa e Kriptonita também não ficaram de fora.

Dia de rock. O rock ‘n’ roll deve ditar ritmo no segundo dia do Lollapalooza Brasil. As bandas Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand e Alabama Shakes são algumas das atrações mais aguardadas. O maior destaque do dia, entretanto, é o duo americano The Black Keys. A dupla vencedora de 7 prêmios Grammy vem ao Brasil pela primeira vez para apresentar hits como Lonely Boy, do disco El Camino, o sétimo da carreira da banda. Tomahawnk, banda paralela do vocalista e líder do Faith No More, Mike Patton, também merece destaque.