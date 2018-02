Louis Tomlinson, do One Direction, confirma que será pai

O One Direction esteve, na manhã desta terça-feira, 4, no programa Good Morning America para promover o single Drag Me Down. Durante a entrevista, o integrante Louis Tomlinson confirmou os rumores de que será pai.

Perguntado sobre sua empolgação com a notícia, o cantor não conteve o sorriso. “É obviamente um momento muito emocionante”, declarou. “Estou muito animado”.

O inglês será pai de primeira viagem com Briana Jungwirth, uma estilista de Los Angeles com quem se relacionou por um curto período há alguns meses.

Recorde de streaming. A banda One Direction provou que continua forte sem Zayn Malik, com a nova música da boy band alcançando recordes mundiais. O Spotify, a maior plataforma de streaming, declarou nesta segunda-feira que Drag Me Down do grupo de pop britânico foi a música mais ouvida em um único dia da história da plataforma.

Divulgada na última sexta-feira sem publicidade prévia, Drag Me Down é a primeira música do One Direction desde que Zayn deixou o grupo, em março – atitude que causou amargas discussões entre os membros do grupo que tinha, até então, mantido limpa sua imagem pública.

Uma música sobre juntar forças a partir do amor, Drag Me Down mantém o estilo pop suave da banda, mas tem como fundo uma guitarra com influênicas do raggae. O Spotify afirmou que a música foi ouvida 4,75 milhões de vezes no primeiro dia.

A canção em segundo lugar em streaming é do rapper Wiz Khalifa, See You Again, que alcançou o posto semanas depois de seu lançamento, seguindo a estreia do filme Velozes e Furiosos 7, do qual faz parte.

Segundo a empresa, que tem 75 milhões de usuários, a música do One Direction foi a primeira a atingir o primeiro lugar no dia em que foi liberada.

A banda ficou famosa em 2010 quando participou do show de talentos britânico The X Factor. Desde então, vendeu mais de 65 milhões de álbuns.