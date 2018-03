Los Hermanos anuncia shows em SP, Brasília e outras cidades

De maneira até discreta, a banda Los Hermanos anunciou em sua página no Facebook uma turnê por oito cidades em outubro: Belém (02/10), Recife (03/10), Fortaleza (09/10), Brasília (10/10), Curitiba (16/10), Porto Alegre (17/10), Belo Horizonte (23/10) e São Paulo (24/10).

A banda já tinha três apresentações agendadas no Rio de Janeiro, em comemoração aos 450 anos da cidade, entre 30/10 e 01/11, na Marina da Glória. A venda de ingressos para esses shows começa nesta quinta-feira, 26, às 10h; as entradas vão de R$200 a R$400 (com meia-entrada), e podem ser adquiridas no site da Guichê Web, na bilheteria da Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24 – Lapa, RJ), e em outras bilheterias do Rio (clique aqui para ver a lista).

Essa é a primeira turnê da banda desde 2012 – o último disco, 4, é de 2005. A banda ainda não divulgou preços e outras informações sobre os shows fora do Rio.