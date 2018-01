Lorde anuncia que vai lançar nova música esta semana

Uma das maiores revelações do mundo da música em 2013, a cantora Lorde, de 20 anos, finalmente vai lançar, este ano, o sucessor do seu álbum de estreia, o Pure Heroine.

Nesta segunda-feira, 27, um comercial do novo single da cantora começou a ser exibido na televisão da Nova Zelândia, país natal da artista. No vídeo, que toca alguns poucos segundos da canção, Lorde aparece no que deve ser o clipe da canção, com ela aproveitando um lanche fast-food dentro de um carro.

O comercial informa, ao final, que o novo single da cantora Lorde chegará na próxima sexta-feira, 3, ao seu país, a Nova Zelândia. Com o fuso-horário, a música será revelada já na quinta-feira, 2, no ocidente.

Segundo rumores, o título do novo single será Green Light. A música servirá de carro-chefe para o novo trabalho da cantora.

Puxado pelo mega hit Royals, o álbum de estreia de Lorde, Pure Heroine, rendeu a ela dois prêmios do Grammy na edição de 2014, de música do Ano e melhor performance solo de pop (ambos os prêmios por Royals).