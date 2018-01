Lollapalooza terá DJ Martin Garrix e banda Jimmy Eat World em São Paulo; veja o line-up

O Lollapalooza Brasil anunciou neste domingo, 16, duas novas atrações para a sexta edição brasileira, que ocorre nos dias 25 e 26 de março de 2017 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O DJ Martin Garrix, um dos mais premiados nomes da cena eletrônica, e a banda norte-americana Jimmy Eat World também vão tocar no Brasil.

Metallica, Strokes, The Weeknd e The xx são os headliners do Festival, que terá mais de 45 artistas em 4 palcos.

Martin Garrix faz parte de rankings como o “21 under 21” da Billboard, que elege jovens de destaque antes dos 21 anos, e também da lista “30 under 30”, da Forbes, que identifica os destaques antes dos 30. Além disso, atualmente ocupa a terceira posição do Top 100 da Dj Mag. O Jimmy Eat World se notabilizou pela mistura de rock alternativo, emo e punk.

As entradas do 2º lote de Lolla Pass já estão disponíveis na bilheteria oficial do Citibank Hall São Paulo (sem taxa de conveniência), no site lollapaloozabr.com/tickets e em todos os pontos de venda do País. Válido para os dois dias do festival, custam a partir de R$460 (meia-entrada).

A novidade deste ano no Lollapalooza é que não haverá ingressos físicos ou e-ticket. O acesso ao Festival será por meio de uma pulseira com tecnologia RFID. Além de garantir a entrada no Autódromo, ela também será usada para compra de alimentos, bebidas, produtos oficiais e outros, além de demais serviços disponíveis, como o Lolla Lounge.

Confira o lineup completo do festival:

LOLLAPALOOZA BRASIL 2017

Datas: 25 e 26 de março de 2017

Local: Autódromo de Interlagos – Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos.

INGRESSO 1/2 ENTRADA INTEIRA

Lolla Pass – 1º Lote

ESGOTADO R$ 400 R$ 800

Lolla Pass – 2º Lote

À VENDA R$ 460 R$ 920

Lolla Pass – 3º Lote

EM BREVE R$ 520 R$ 1040

Lolla Day – 1º Lote R$ 270 R$ 540

Lolla Day – 2º Lote R$ 295 R$ 590

* Novos lotes do Lolla Pass e do Lolla Day serão divulgados em breve.

– Meia-entrada: para vendas pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para pontos de venda e bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

– Compras no cartão de crédito poderão ser parceladas em até 3X sem juros.

– Além do preço do ingresso, por R$550 (um dia) ou R$1.000 (dois dias), o cliente poderá adquirir os serviços exclusivos do Lolla Lounge. A partir de 12 de setembro, estará à venda o Lolla Lounge Pass (válido para dois dias do Festival). Em breve novos lotes de Lolla Lounge serão divulgados.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira – FECHADA Terça-feira a sábado – 12h às 20h Domingo e feriados – 13h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Entrega em domicílio – taxas de conveniência e de entrega.

* Para retirada de ingressos, consulte o site da Tickets For Fun para o local mais próximo.

– Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet:

– Cartões de crédito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard.

Bilheteria e Pontos de Venda:

– Dinheiro;

– Cartões de Credito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard;

– Cartões de Débito Visa Electron, MasterCard débito, Elo Débito e Hipercard.

– Vale Cultura