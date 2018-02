Lollapalooza tem público de 55 mil pessoas no segundo dia

Roberto Nascimento – O Estado de S.Paulo

55 mil pessoas compareceram ao segundo dia do Lollapalooza. Às 20h, fãs ainda ingressavam pelos portões do Jockey para assistir Criolo e os Black Keys. O dia foi marcado por lama e rock n’ roll. O primeiro se espalhou pelos gramados do Jockey, formando uma papa de barro e estrume de cavalos. O segundo se fez ouvir desde as levadas vintage de Alabama Shakes à sapatada sonora do Queens of Stone Age.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Vai ao festival? Clique o que só você viu e envie

+ O que fazer para evitar perrengues no Lollapalooza

O coringa foi Nas, o lendário rapper nova-iorquino, que exibiu grande forma na segunda noite do Lollapalooza, e um considerável bloco de admiradores formou-se em frente ao seu palco (a tenda eletrônica do festival) para ouvi-lo rimar. Mesmo para os fluentes, é difícil ouvir rap em inglês, ao vivo. Depende-se mais do impacto rítmico e intonação do que das palavras. E Nas é quase imbatível, mesmo sem subtítulos. Trata-se de um clássico “flow”, que influencia tudo e todos desde o devastador Illmatic, de 1995, considerado por muitos o maior álbum de hip hop da história.