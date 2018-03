Lollapalooza divulga os horários de todas as atrações da edição de 2017

O festival Lollapalooza Brasil de 2017 divulgou nesta terça-feira, 7, os horários de todas as mais de 45 atrações que se revezarão nos quatro palcos do evento. O festival, que chega à sua sexta edição no País, será realizado nos dias 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No primeiro dia de festival, no sábado, 25, o Lollapalooza terá em seus palcos nomes como Metallica, The XX e Tove Lo. Confira os horários:

Já no domingo, 26, o público poderá ver nomes como The Strokes, The Weeknd e Two Door Cinema Club:

Os ingressos ainda estão disponíveis para venda e custam R$ 270 a meia entrada para um dos dias de festival e R$460 a meia para os dois dias. Há ainda outras opções de ingresso, que dão acesso a mais locais dentro do festival. Mais informações no site oficial do Lollapalooza Brasil.