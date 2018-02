Lollapalooza divulga a divisão por dia do festival em 2016

Eminem, Mumford and Sons, Tame Impala e Of Monsters and Men tocarão no primeiro dia do festival Lollapalooza, 12 de março, no ano que vem. Florence and the Machine, Jack Ü, Snoop Dogg, Noel Gallagher e Alabama Shakes ficaram no segundo dia, 13. O festival ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Veja a divisão por dia completa anunciada pela produção:

INGRESSOS

Lolla Pass – 1º Lote: ESGOTADO

Lolla Pass – 2º Lote: ESGOTADO

Lolla Pass – 3º Lote: R$ 400 / R$ 800

Lolla Day – 1º Lote: R$ 190 / R$ 380

Lolla Day – 2º Lote: R$ 210 / R$ 420

Lolla Day – 3º Lote: R$ 225 / R$ 450

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Diariamente, das 12h às 20h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.