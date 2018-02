Lollapalooza confirma edição 2014

Durante coletiva de imprensa, Leonardo Ganem, presidente da GEO, empresa responsável pela realização do Lollapalooza no Brasil, confirmou o festival para o ano que vem. O evento será realizado nos dias 18, 19 e 20 de abril.

Ganem disse que ficou feliz com a realização das duas edições do Lollapalooza e que o sucesso de público é muito importante para a consolidação do festival. Neste ano, mais de 160 mil pessoas assistiram aos shows no Jockey Club de São Paulo. Foram 60 mil hoje, 55 mil no sábado e 52 mil na sexta-feira.

Com informações de João Paulo Carvalho.