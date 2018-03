Lollapalooza Brasil 2018 divulga programação para cada dia de festival

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta quarta-feira, 18, o line-up por dia do festival, que ocorre entre os dias 23 e 25 de março de 2018, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No primeiro dia, sexta-feira, 23/3, tocam Red Hot Chili Peppers, LCD Soundsystem, Chance The Rapper, Alok, Royal Blood, Spoon, Mac Demarco e outras bandas.

No sábado, 24, as principais atrações são Pearl Jam, Imagine Dragons, The National, DJ Snake, David Byrne, Mano Brown, Anderson Paak e Mac Miller.

No domingo, tocam The Killers, Lana Del Rey, Wiz Khalifa, Liam Gallagher, Tyler, the Creator e Milky Chance, entre outros.

Os ingressos para o Lollapalooza estão no terceiro lote e custam de R$722,50 a R$1.750 (para os três dias).

Veja a separação por dia: