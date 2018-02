Lollapalooza Brasil 2016 será realizado em SP nos dias 12 e 13 de março

A organização do festival Lollapalooza divulgou na manhã desta quinta-feira, 6, as datas do festival realizado em São Paulo no ano que vem. Como nas duas últimas edições, o evento será realizado no autódromo de Interlagos. Os shows acontecerão no fim de semana de 12 e 13 de março de 2016. Ainda não há atrações confirmadas e nem valor de ingressos, segundo a organização. Em 2015, o festival – com Pharrell Williams, Smashing Pumpkins, Robert Plant e Jack White entre as atrações principais atraiu mias de 130 mil pessoas nos dois dias.

Veja também

Dez momentos marcantes do Lollapalooza

Lollapalooza Chicago teve Metallica e Paul McCartney

No Lollapalooza, Pharrell reivindica posto de novo rei do pop