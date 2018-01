Lollapalooza 2018 anuncia início da pré-venda de ingressos que podem chegar a até R$ 1,3 mil

Ainda não há atração musical confirmada, mas o festival Lollapalooza já inicia a pré-venda dos ingressos para a edição de 2018.

Em comunicado enviado à imprensa, a empresa anunciou que a partir das 8h do 11 de setembro, segunda-feira, as os clientes dos cartões do banco Bradesco terão acesso à compra do primeiro lote do Lolla Pass, como é chamado o pacote que inclui a entrada para todos os três dias de festival.

O início das vendas dos ingressos para um dia de festival será divulgada em breve.

Como ocorreu em 2013, a edição do próximo ano do Lollapalooza terá três datas e será realizado nos dias 23, 24 e 25 de março.

O público geral terá acesso à compra dos ingressos do a partir do dia 16 de setembro, às 10h.

O comunicado também revela o valor das entradas para o Lolla do ano que vem. O Lolla Pass custará R$ 1,3 mil e o Lolla Day, para um dia de evento, será vendido por R$ 700.

Em ambos os casos, é possível fazer o uso da chamada “entrada social”, com a qual é possível pagar metade do valor do ingresso se, no ato da compra, o cliente doar R$ 30 reais para o programa Criança Esperança.

Os ingressos poderão ser adquiridos aqui.

A organização do festival ainda não confirmou as atrações desta nova edição realizada no Autódromo de Interlagos. Alguns nomes, contudo, já circulam como possibilidades. Veja abaixo: