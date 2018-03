A sexta edição do Lollapalooza Brasil será realizada nos dias 25 de 26 de março de 2017, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Informações sobre venda de ingressos e line up ainda não foram divulgadas.

Em sua última edição, realizada em março de 2016, 170 mil pessoas estiveram em dois dias no festival, de acordo com um comunicado. Foram 54 atrações musicais e 60 horas de música.

