Lollapalooza 2017: conheça atrações pouco faladas, mas imperdíveis do festival

O Lollapalooza mais uma vez chega ao Autódromo de Interlagos no próximo fim de semana, dias 25 e 26. Há atrações populares, como sempre. Neste ano, Metallica e The Strokes chamam a atenção, mas há preciosidades imperdíveis.

O Caderno 2 selecionou aqueles shows que você não pode perder, mesmo que não conheça tão bem os artistas em questão. Vamos lá?

The Chainsmokers

o é como se eles fossem mesmo “menos conhecidos” (são 2,3 bilhões de streams no Spotify só com as cinco músicas mais populares), mas competem no horário com o Metallica, dica para quem quer fugir dos veteranos. Sábado, 21h45, Palco Axe.

G-Eazy

Também sucesso nas paradas americanas, o rapper da Califórnia é o maior artista de hip-hop internacional na escalação do Lolla – infelizmente, porque o gênero vibra mundo afora. Sábado, 21h30, Perry’s.

Glass Animals

A banda indie inglesa já figurou nos grandes festivais do mundo anglófono (Glastonbury, Coachella, Reading/ Leeds), e traz o pop psicodélico típico do Lolla com as canções de How to Be a Human Being, de 2016. Sábado, 15h20, Palco Onix.

Suricato

A banda é fruto de um reality da Globo (uma das piores credenciais possíveis), mas o folk inofensivo e agradável rendeu ao grupo um Grammy Latino em 2015. Sábado, 14h15, Palco Skol.

The Outs

O grupo carioca surfa na onda do novo rock psicodélico cujo principal nome no Brasil hoje é o Boogarins. Bom show. Sábado, 13h10, Palco Onix.

Daniel Groove

O artista cearense não é nenhum novato, e acabou num horário ingrato: vale chegar mais cedo para conferir as canções do disco Romance Pra Depois, relançado em 2016. Domingo, 13h, Palco Axe.

Borgore

O DJ israelense passeia pelo EDM, mas seu veículo é o dubstep (gênero com linhas de baixo bem definidas e padrões de bateria que ecoam). Polêmicas sobre correção política também não faltam no seu currículo. Domingo, 15h45, Perry’s.