Lollapalooza 2016: suposta escalação surge na rede. Sonho ou ilusão?

Como em todas as edições do festival, um suposto line-up aparece na rede, faz muita gente sonhar, mas se mostra equivocada

Alguns dias antes do anúncio oficial do line-up da quinta edição do Lollapalooza Brasil, marcado para o dia 6 de outubro, terça-feira da semana que vem, sai mais uma tal suposta escalação do festival. A lista revelada nesta quarta-feira, 30, é de encher os olhos dos indies de plantão – e dos rappers, também. Mas, como sabemos, não pode ser inteiramente levada em consideração.

Parece ser, na verdade, uma “wish list”, uma lista de desejos. Alguns dos nomes, contudo, foram citados por fontes próximas a jornalistas que estão acostumados a revelar algumas atrações com antecedência, mesmo que nunca sejam 100% certeiros.

Veja abaixo:

É o caso de Florence + The Machine e Eminem, que parecem “ser” os headliners desta edição, assim como Noel Gallagher, Of Monsters and Man, Jungle, Albart Hammond Jr. e as irmãs Haim (já “confirmadas” em edições passadas, mas que não passaram de um sonho).

O interessante dessa lista são os nomes novos, casos de War On Drugs, bandaça que lançou o lindo disco Lost in the Dream, Tame Impala, com seu disco ótimo também, o Currents, e o The Weeknd, maior revelação do pop do ano de 2015, com um disco de pop malvado, cheio de prostitutas, drogas e vidas perdidas.

Obviamente, tudo não passa de especulação. E aí, o que você acha dessas atrações? Torce para que alguma se torne real?