‘Logan’ provoca ‘A Bela e a Fera’ em novo comercial de TV; veja

O principal embate das bilheterias mundo afora neste fim de semana ganhou um novo ingrediente: um comercial de TV veiculado nos EUA para promover Logan dá uma “provocadinha” em quem está se preparando para ver o novo A Bela e a Fera.

“Alguns querem ver as belas”, diz o vídeo, mostrando uma cena de Logan em que ele trabalha de chofer para algumas moças. “Mas você deveria ir ver a besta”, continua o comercial, mostrando algumas das investidas do Wolverine no novo filme.

Veja: