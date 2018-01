‘Logan’, novo filme do Wolverine, ganha primeiro trailer; veja

Logan, o novo filme do Wolverine de Hugh Jackman, ganhou nesta quinta-feira, 20, seu primeiro trailer legendado.

Veja:

Dirigido por James Mangold, o elenco ainda inclui Patrick Stewart como Professor Xavier, Liev Schreiber e Boyd Holbrook (de Narcos).

O clipe mostra o encontro de Logan com uma menina misteriosa (“muito parecida com você”) em um mundo que não parece nada fácil para os mutantes. A trilha sonora é Hurt, a versão de Johnny Cash para a canção do Nine Inch Nails.

O filme está previsto para estrear no dia 2 de março de 2017 no Brasil.